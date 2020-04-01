Survivor Aşkım kaç yaşındai kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor 2020 sezonunda yarışan Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacılarının biyografileri merakla araştırılıyor. İşten onlardan biri Survivor Aşkım'ın biyografisi haberimizde...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.