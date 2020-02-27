Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan nereli?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu başladı. Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da bu yıl yarışmacılar birbirinden renkli. İzleyici tarafından beğeni toplayan isimler, internet üzerinden araştırılıyor. Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Aycan Yanaç da merak edilen isimler arasında. Peki Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç nereli?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.