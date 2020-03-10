Survivor Aycan kimdir nereli? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında, evli mi?

Survivor'da Ünlüler takımı için mücadele eden Aycan Yanaç, Survivor izleyicisi tarafından en fazla araştırma konusu olan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Almanya'da dünyaya gelen Aycan Yanaç, profesyonel futbolcu kimliği ile biliniyor. Peki Aycan Yanaç kimdir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.