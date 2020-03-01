Survivor Barış kimdir, boyu - yaşı kaç? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Barış Murat Yağcı mesleği nedir,sevgilisi kim?

Survivor 2020, izleyicisini ekrana kilitmeye devam ediyor. Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan Survivor'da yarışmacılar büyük ilgi görüyor. Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Barış Murat yağcı da bu isimlerden biri. Peki Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Barış Murat Yağcı'nın mesleği nedir?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.