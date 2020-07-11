Survivor Barış'ın boyu kaç? Survivor Barış kaç yaşında?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler sezonunda yer alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Barış, izleyici tarafından büyük destek görüyor. Aynı zamanda kişisel hayatı hakkında araştırmalar süren Survivor Barış'ın boyu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Survivor Barış kimdir sorusunun yanıtı...

SURVİVOR BARIŞ'IN BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur.

SURVİVOR BARIŞ KAÇ YAŞINDA?

Survivor Barış, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.