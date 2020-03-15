Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ünlüler takımına sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Berkan Karabulut kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ünlüler takımında performans anlamında ilk iki sırada yer alan isim olan Berkan Karabulut hakkında merak edilenleri sizler için derledik

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.