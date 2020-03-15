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15.03.2020 - 21:52 |

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?

Survivor'da Ünlüler takımında mücadele eden Berkan Karabulut kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor Ünlüler takımında performansı ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut, geçtiğimiz günlerde yarışmaya dahil oldu. Peki Berkan Karabulut kimdir?

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ünlüler takımına sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Berkan Karabulut kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ünlüler takımında performans anlamında ilk iki sırada yer alan isim olan Berkan Karabulut hakkında merak edilenleri sizler için derledik

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
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