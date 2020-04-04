04.04.2020 - 16:22 |
Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan nereli, mesleği ne?
Survivor tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'a bu sene yedek yarışmacı olarak katılan isimlerinden biri ise Berkan Karabulut oldu. Survivor Ünlüler takımında yarışan Berkan, yarışmadaki performansı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?
Berkan Karabulut, Survivor'un bu sene iddiaları yarışmacıları arasında yer alıyor. Berkan, TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler takımında yarışıyor. Survivor izleyicileri ise yarışmacıların yaşamlarını merak ediyorlar. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli? İşte detaylar...
SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
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