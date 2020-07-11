Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında?

Survivor 2020'nin en enerjik yarışmacılarından olan Berkan yarı finale adını yazdırdı. Son dörde kalarak büyük bir başarı elde eden Berkan ilk dokunulmazlık oyununda beş galibiyet alarak büyük bir başarı elde etti. Peki, Survivor Berkan kimdir?

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

1994 doğumlu olan Barkan kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.