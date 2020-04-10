10.04.2020 - 17:20 |
Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut ne iş yapıyor, nereli?
Survivor 2020 yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Survivor yarışmacıların yaşamları ise gündemde araştırılıyor. Survivor Ünlüler takımında yarışaN Berkan Karabulut, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında?
Survivor yarışmacılarının hayatları araştırılıyor. Survivor 2020'ye yedek yarışmacı olarak giren isimlerden bir ise Berkan Karabulut oldu. Survivor Berkan, yarışmadaki performansı ile de öne çıkan yarışmacıları arasına girdi. Survivor Berkan kimdir? İşte Survivor Berkan Karabulut'un biyografisi...
SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocası. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
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