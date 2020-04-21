Survivor Berkan nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Berkan'ın boyu kaç, sevgilisi kim?

Hafta içi her akşam izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla yaşanıyor. Birbirinden faklı oyunların oynandığı ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi verildiği Survivor'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmacıların biyografileri büyük merak konusu oldu. Bu isimler arasında yer Berkan Karabulut'un hayatına dair bilinenleri haberimizde derledik. İşte Survivor Berkan Karabulut hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?





Survivor Berkan, 2 yıldır Lale Onuk ile aşk yaşıyor.

Survivor Yunus Emre ve Berkan mücadelesi nefes kesti

Survivor 2020'nin 52. bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Berkan mücadelesi nefes kesti. İşte o anlar...

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. 20 Nisan 2020 tarihli Survivor 52. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 2-0 Ünlüler lehine iken Yunus Emre ile Berkan parkura çıktı. Parkuru önce bitiren Berkan oldu ve atışlara başladı. Fakat sonradan gelen Yunus Emre, geriden gelip sayıyı kazanmayı başardı.

Survivor Berkan şarkı söyledi, Yasin mest oldu!

Survivor 2020'nin 52. bölümünde gönüllüler takımından Berkan şarkı söyledi takım arkadaşı Yasin mest oldu.

Survivor 2020 yeni bölümde kazanılan oyunlar sonrasında Gönüllüler takımından keyifler yerinde. Survivor son bölümde şıklık oyununu kazanan takımın Gönüllüler olduğu açıklanmış, sonrasında ise dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler kazanmıştı. 20 Nisan 2020 tarihli Survivor 52. bölümde Gönüllülerden Berkan’ın söylediği şarkı Yasin’i mest etti.