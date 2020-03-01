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01.03.2020 - 13:12 |

Survivor Burak Yurdugör biyografisi | Survivor 2020 Gönüllüler takımı yarışmacılarından Burak Yurdugör kimdir?

Survivor 2020 yarışmacıları izleyici tarafından büyük merak konusu oluyor. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da Burak Yurdugör hakkında bilgi almak isteyenler arayışa koyuldu. Peki Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak Yurdugör kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor Burak hakkında merak edilenler ve Burak Yurdugör biyografisi...

Survivor Burak Yurdugör biyografisi | Survivor 2020 Gönüllüler takımı yarışmacılarından Burak Yurdugör kimdir?

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları ekrana gelen Survivor bu yıl da büyük ilgi görüyor. Birbirinden renkli ve hırslı yarışmacılarıyla bu yıla damga vuran Survivor'da yarışmacıların hayatı merak konusu oluyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Burak'ın biyografisi haberimizde...

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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