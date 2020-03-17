Survivor Cemal Can kim, kaç yaşında? Danla Bilic'in arkadaşı Cemal Can nereli?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da birbirinden hırslı yarışmacılar, zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Survivor yarışmacıları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merak konusu oldu. Yarışmacıların özel hayatı hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, Survivor yarışmacılarının biyografisini araştırıyor. Survivor 2020 Gönüllüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven'in de hayatı merak ediliyor. Survivor Cemal Can kimdir, Survivor Cemal kaç yaşında, Survivor Cemal Can nereli? İşte Survivor Cemal Can biyografisi...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.