Survivor Cemal Can kim, mesleği nedir? Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can'ın yaşı - boyu kaç?

Pazartesi, Salı, Cuma , Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen Survivor yarışması izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor 2020'de her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve birbirinden hırslı yarışmacılar bulunuyor. Bu isimler arasında yer alanlardan biri de Cemal Can Canseven. Peki Survivor Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında, boyu kaç? İşte Survivor Cemal Can'ın biyografisi...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

SURVİVOR CEMAL CAN NERELİ?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can İzmir doğumlu.

SURİVOR CEMAL CAN KAÇ YAŞINDA?

Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden Cemal Can Canseven 24 yaşında.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN BOYU KAÇ?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can'ın boyu 1.86'dır.

SURVİVOR CEMAL CAN MESLEK

Survivor Cemal Can, İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi alarak, çeşitli mekanlarda DJ'lik yapıyor.