Survivor Cemal Can kim, yaşı - boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can Can Seven nereli?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın yarışmacıları izleyicii tarafından çok merak ediliyor. Hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımında mücadele eden isimlerin özel hayatları araştırılıyor. Bu isimler arasında yer alan Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Cemal Can hakkında bilinenler...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.