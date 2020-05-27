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27.05.2020 - 20:28 |

Survivor Cemal Can kimdir, boyu kaç, mesleği nedir? - Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Danla Bilic'le nasıl tanıştı?

Survivor 2020'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Cemal Can Canseven ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinde DJ'lik alanında hünerlerini sergileyen Cemal Can, büyük bir ilgi topladı. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Cemal Can kimdir, boyu kaç, mesleği nedir? - Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Danla Bilic'le nasıl tanıştı?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven takımın renkli kişilikleri arasında yer alıyor. Survivor'da açık arttırma oyununda sergilediği sempatik tavırlar ile dikkat çeken Cemal Can Canseven'in hayatı ve yaşı hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can, Danla Bilic ile nerede tanıştığını açıkladı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde izleyicilerin merak ettiği bir sorunun cevabı verildi. 12 Nisan 2020 Survivor 44. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler yarışmacıları, birleşme partisinde buluştu. Bir araya gelen yarışmacılar sohbet etme imkanı buldu. Bu sohbetlerden birinde Cemal Can, Danla Biliç’le nasıl tanıştığını anlattı. Cemal Can Canseven, üniversitenin ilk sınıfında Danla Bilic ile tanıştığını dile getirdi.

Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildiSuriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.
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