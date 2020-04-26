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26.04.2020 - 20:03 |

Survivor Cemal Can kimdir, nereli, boyu kaç? Cemal Can Canseven kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor 2020'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Cemal Can Canseven ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinde DJ'lik alanında hünerlerini sergileyen Cemal Can, büyük bir ilgi topladı. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Cemal Can kimdir, nereli, boyu kaç? Cemal Can Canseven kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven takımın renkli kişilikleri arasında yer alıyor. Survivor'da açık arttırma oyununda sergilediği sempatik tavırlar ile dikkat çeken Cemal Can Canseven'in hayatı ve yaşı hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

 

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika bilgisine göre corona virüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 2357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu.
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