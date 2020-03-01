Survivor Cemal Can kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can Canseven biyorafisi

Survivor Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Zor şartlar altında mücadele eden yarışmacılar, izleyici tarafından merak ediliyor. Özellikle Survivor Gönüllüler takımının araştırıldığı isimler arasında başarılı olanlar dikkat çekiyor. Bu isimler arasında yer alan Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Cemal Can hakkında merak edilenler...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.