Survivor Cemal Can nereli, boyu kaç? Survivor Cemal Can Canseven yaşı kaç, burcu nedir?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu sona erdi. Byük mücadelelerin yaşandığı Survivor'ın şampiyonu belli oldu. Hem performansıyla hem de izleyici tarafından aldığı SMS ile şampiyon olan Cemal Can Caseven büyük hayran kitlesine erişti. Cemal Can hakkında bilgilere ulaşmak isteyenler ise arayışa koyuldu. Kimi Cemal Can'ın yaşını merak ederken, kimi boyunun kaç olduğunu öğrenmek istiyor. Aynı zamanda duygusal yapısının altında hangi burcu taşıdığını merak edenler ise Cemal Can'ın burcu nedir sorusuna cevap arıyor. Dün akşam Survivor finali ekranda olan Cemal Can ve ailesi sevenlerini meraklandırdı Peki Survivor Cemal Can nereli ve kimdir? İşte biyografisi...

SURVİVOR CEMAL CAN NERELİ?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, İzmir'de doğdu.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN BOYU KAÇ?

Survivor Cemal Can'ın boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN YAŞI KAÇ?

Survivor Cemal Can 24 yaşında.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN BURCU NEDİR?

Survivor Cemal can'ın burcu ikizler.

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Survivor Cemal Can'ın kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.