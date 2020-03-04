Survivor Derya kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Derya Can biyografisi

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması bu yıl da büyük ilgi görüyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Her hafta oynanan oyunlar sonrasında bir kişi adaya veda ediyor. Bu hafta adaya veda eden isim ise Ünlüler takımı yarışmacısı Derya Can oldu. Peki Survivor Derya Can kimdir, Survivor Derya Can kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Derya Can hakkında merak edilen bilgiler...

SURVİVOR DERYA CAN KİMDİR?

12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

8 yaşında atletizm ile çıktığı yolda başarılara imza atan, Çanakkale Bölgesi'nde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazanan Derya Can, lisans eğitimini de Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

İlk serbest dalış deneyimine 21 Eylül 2002 tarihinde başlayan ve serbest dalışta 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırmış; Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalya kazanmıştır. Bu dalda, Türkiye’de "milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu" unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu olan Derya, denizin anlamını o şöyle ifade ediyor:

"Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir."

Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebilen Derya, 2016 yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirmiş ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başlamış. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü olan Derya, ilk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonası'nda finalde en iyi derecelere sahip olmuştur.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza atan ve ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başarmıştır.