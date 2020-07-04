Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da finale sayılı günler kaldı. Heyecan her geçen gün artıyor. Bugün yarışmanın 126. bölümü ekrana geldi. Yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Şimdi oyunu kimin kazandığı merak ediliyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Yarı finalde Cemal Can, Berkan'ı eledi; Sercan ise Yasin'i... Bu ikilinin yarışında galip gelen taraf ise Sercan Yıldırım oldu.

BERKAN ÇOK SİNİRLENDİ

Survivor 2020'nin 126. bölüm 1. bireysel dokunulmazlık oyununda yarı finalde Berkan ile Cemal Can karşı karşıya geldi. Cemal Can'a elenen Berkan epey bir sinirlendi.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyununu kazandı. Sercan birazdan 1. eleme adayını açıklayacak.