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20.06.2020 - 23:17 |

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın 113. bölümü ekrana geliyor. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynuyor. Galip gelen kişi konseyde bir kişinin ismini yazacak. Şimdi sıklıkla sorulan soru: Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın 113. bölümü bu akşam seyirci ile buluştu. Bu hafta ilk kez yarışmacılar bireysel olarak yarışarak dokunulmazlığı elde etmeye çalışıyor. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler sonucu merak ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam sıkı bir mücadele sonrası Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim birazdan belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan isim ise konseyde bir kişinin ismini söyleyerek eleme adayını belirleyecek.

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