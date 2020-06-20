Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın 113. bölümü bu akşam seyirci ile buluştu. Bu hafta ilk kez yarışmacılar bireysel olarak yarışarak dokunulmazlığı elde etmeye çalışıyor. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler sonucu merak ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam sıkı bir mücadele sonrası Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim birazdan belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan isim ise konseyde bir kişinin ismini söyleyerek eleme adayını belirleyecek.