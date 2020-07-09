Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? (8 Temmuz)

Survivor finali için nefesler tutulmuş durumda... 14 Temmuz'da Survivor şampiyonu belli olacak. Artık her yarış yarışmacıların kaderini belirleyecek. Dün yine kader oyunu diyebileceğimiz dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. 5 yarışmacı kıyasıya bir mücadele verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşamki dokunulmazlık oyununda finale kalan iki isim Cemal Can ve Barış olurken sakatlanan Barış oyuna devam edemeyince Cemal Can dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM?

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, konseyde Elif'in ismini verdi ve Elif ilk eleme adayı seçildi.