Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman?

Suvivor'da birleşme partisine çok az bir süre kala heyecan da gitgide artıyor. Yarışmacılar ellerinden gelen mücadeleyi parkura yansıtırken dün yine zorlu ve heyecanı yüksek dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha sonra ise yenilen takım konseyde eleme adayı belirledi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Dün ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. İkinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler galip gelince final yarışına geçildi. Burada kıran kırana bir mücadele yaşanırken durum 2-2'ye geldi. Son oyunda Barış, Ersin'e üstünlük sağlayınca dokunulmazlık Gönüllüler'in oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da dün Ünlüler takımı sahadan mağlubiyetle ayrılınca konseyde yarışmacılar birbirlerinin isimlerini yazmak zornda kaldılar. Dün en çok Perviz ve Ezgi'nin ismi yazıldı. İki yarışmacı da 4 oy alırken eleme adayı seçildiler. Öte yandan birleşme partisinin ise önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi.