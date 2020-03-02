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02.03.2020 - 18:26 |

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında?

Survivor'da kıran kırana bir mücadele sürerken yarışmacıların da biyografileri araştırılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Ünlüler takımındaki Elif Yıldırım Gören... Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında?

 

Survivor Elif Yıldırım Gören, Ünlüler takımında başarılı bir performans sergilerken hakkındaki bilgiler de öğrenilmek isteniyor. İzleyiciler sık sık Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında? sorusunu yöneltiyor.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
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