27.05.2020 - 20:40 |
Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, mesleği nedir? İşte biyografisi...
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacıların hayatı merakla araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Elif Yıldırım Gören, izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Survivor Elif'in biyografisi...
Survivor Elif Gören'in yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Elif Gören kimdir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (27 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu. Son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 oldu.