Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı ve ilgilendiği spor...

Survivor 2020 bu akşam 4. bölümüyle ekrana geliyor. Yarışmacılar hakkında bilgilenmek isteyenler ise merak ettiği yarışmacıyı internet üzerinden araştırıyor. Büyük ilgi gören Survivor yarışmacıları arasında Eli Yıldırım Gören de bulunuyor. Peki Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Elif hangi sporla ilgileniyor? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.