Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Evrim Keklik biyografisi...

Survivor 2020 finale adım adım gitmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam bir eleme yaşandı. İzleyiciler tarafından merak konusu olan ve bir an önce kimin elendiğini öğrenmek isteyenler sabırsızlandı. Bu hafta eleme potasında üç isim yer aldı. Sercan, Nisa ve Evrim'in yer aldığı eleme potasında Evrim yarışmaya veda etti. İzleyiciler ise Evrim Keklik'in hayatına dair merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Survivor Evrim hakkında merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."