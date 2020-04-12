12.04.2020 - 17:09 |
Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne işle meşgul?
Survivor'da beklenen birleşme partisi bu akşam ekranlara geliyor. Haftalardır heyecanla beklenen partide yarışmacılar kendileri için en özel şarkıları sahnede söyleyecek. Ezgi Hocaoğlu da bu isimlerden biri... Şimdi "Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" sorusu sık sık soruluyor.
Survivor'da birleşme partisi heyecanı... Bu akşam her bir yarışmacı sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. O isimlerden biri de Ezgi Hocaoğlu... Peki, Ezgi Hocaoğlu Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
EZGİ HOCAOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ
Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.
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