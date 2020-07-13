Survivor finali İstanbul'dan canlı yayınlanacak! Finalistler belli oluyor...

Survivor 2020 finali için nefesler tutuldu. Dün akşam yayınlanan bölümde bir kişi daha yarışmaya veda etti. Son dörde kalan isimler Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan'dı. Dörtlüye ilk veda eden isim Berkan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.

SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

Cemal Can Canseven

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor finalistler bu akşam belli olacak. Büyük final ise 14 Temmuz 2020 Salı akşamı yapılacak. Survivor finali İstanbul Galataport'tan canlı olarak yayınlanacak.