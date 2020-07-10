5 aydır ilgiyle takip edilen Survivor'da artık 4 kişi mücadele verecek. Elif'in dün gece elenmesinin ardından Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan şampiyonluğun en büyük adayları oldu. Bugün Survivor 2020'de bir ilk yaşanacak ve 4 yarışmacı canlı yayında dokunulmazlık için yarışacak. Artık finale sayılı günler kala izleyici 'Survivor finali ne zaman?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'nin büyük finali 14 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz senenin final ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da final ödülünün 500 bin TL civarında olması bekleniyor.