Survivor finali için büyük sürpriz! Survivor final ne zaman?

'Survivor 2020'de 6 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan konsey toplantısında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dünyada bir ilk olacak" diyerek büyük sürprizi açıkladı. İşte Survivor finali ile ilgili merak edilen detaylar ve Survivor final tarihi.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da son hafta değişik şeyler yaşayacağımızı söylemiştim. Siz de merak ettiniz, ettiniz ve son haftayı anlatmanın zamanı geldi. 'Bir ilki yaşayacaksınız' dedim. Son 4'e kalan yarışmacılar bu ilki yaşayacak. Hiçbir Survivor'da yapılmamış bir şeyi ilk defa yapacağız."

"Son 4 yarışmacı kaldığı zaman Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Parkurda siz mücadele ederken bütün Türkiye bu oyunu canlı olarak seyredecek ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Müthiş iki gün sizi bekliyor."

"Canlı yayınlanan bir oyun çekeceğiz, ikinci gün yine canlı olarak yayınlanacak bir oyun (10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi) çekeceğiz. Daha sonraki konseyler de yine canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak ve üç yarışmacı kalacak."

"Biri elendikten sonra kalan üç yarışmacı, 'yüzleşme' dediğimiz konseye çıkacak (12 Temmuz Pazar). Bu konseyde yarışmacılar, yapılacak bağlantı ile Survivor'ın eski yarışmacılarıyla buluşacak."

"Bu üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı geceden sonra canlı yayında Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak. Asıl o bölüme geliyorum."

"İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra benimle birlikte gece uçağa binecekler ve 13 Temmuz akşamı Türkiye'de yapılacak büyük finale doğru birlikte yola çıkacağız."