Survivor kim elendi? Survivor'da kim gitti? (10 Mart)

Survivor'ın 17. bölümü dün akşam ekrana geldi. Son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Gece ise heyecanlı eleme konseyi vardı. Ünlüler taımından bir kişi yarışmaya veda etti. Peki bu isim kim oldu?

BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu habta ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyunundan bu sefer Ünlüler takımı galip çıktı. Final oyununda atağa geçen Gönüllüler bu hafta dokunulmalığın sahibi oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Gönüllüler'in dokunulmazlığı kazanmasıyla Ünlüler'de ilk eleme adayı Aşkım Burçe Tunay olmuştu. DÜn ise İrem ve Aycan'ın isimleri verildi. En az SMS'i iram alınca ünlü sporcu yarışmaya veda etti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam eleme öncesi iki takım iletişim oyununa çıktı. Yine kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 9-9'a gelen skorun ardından Berkan, Cemal'e üstünlük sağlayınca iletişim oyununun galibi Ünlüler oldu.