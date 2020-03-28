Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal aslen nereli?

Mert Öcal kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor Ünlüler takımında yarışan ve başarılı bir garifk çizen Mert Öcal bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile kavgaya tutuşacak. Peki Mert Öcal aslen nereli kaç yaşında?

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.