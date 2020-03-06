MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi
ABONE OL
06.03.2020 - 15:17 |

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi

Survivor Ünlüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alan Mert Öcal Survivor'da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Haftalık performans tablosunda ikinci sırada yer alan Mert Öcal, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolü ile karşımıza çıkmıştı. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alan Mert Öcal, performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor Ünlüler takımında Erkek üyeler arasından takımına en fazla katkı sağlayan isim olan Mert Öcal haftalık puan sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise takım arkadaşı Elif Yıldırım Gören yer alıyor

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinin bahçesinde ölü bulundu

Evinin bahçesinde ölü bulundu

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber