Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alan Mert Öcal, performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor Ünlüler takımında Erkek üyeler arasından takımına en fazla katkı sağlayan isim olan Mert Öcal haftalık puan sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise takım arkadaşı Elif Yıldırım Gören yer alıyor

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.