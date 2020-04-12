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12.04.2020 - 14:14 |

Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal biyografisi...

Survivor'da bu akşam birleşme partisi yaşanacak. Yarışmacılar birleşme partisinin doyasıya eğlenecek ve performanslar sergileyecekler. Parti sırasında bir kez daha yarışmacıların biyografileri merak edilecek. Bu isimlerden biri de Mert Öcal... Peki, Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal biyografisi...

Bu akşam Survivor'da birleşme partisi ekrana gelecek. Mert Öcal da sahneye çıkıp şarkı performansı sergileyecek. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MERT ÖCAL'IN BİYOGRAFİSİ

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Corona virüs mücadelesinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye destekAzerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.
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