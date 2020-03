Survivor Mert Öcal kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Mert evli mi? İşte Mert Öcal dizileri

Survivor yarışması yeni sezonuyla ilgi görmeye devam ediyor. Survivor2da bu yıl mücadele eden isimler oldukça merak ediliyor. Survivor yarışmacılarının özel hayatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, arayışa geçiyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert kaç yaşında? İşte Survivor Mert Öcal dizileri...

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.