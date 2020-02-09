Survivor ne zaman başlıyor? Survivor'un ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Her yıl ilgiyle izlenen Survivor yarışması için geri sayım başladı. Bu yıl da birbirinden ünlü isimler yarışmada boy gösterecek. Programın ünüler ve gönüllüler kadrso kesin şekilde belli oldu. Yarışma için gün sayılırken net tarihi bilmeyenler "Survivor ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap ararken bir yandan da "Survivor'un ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?" sorusu soruluyor.

SURVIVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş