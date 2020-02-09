Survivor ne zaman başlıyor? Survivor'un ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
Survivor'un bu yıl 14. sezonu ekrana gelecek. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. İzleyiciler nefeslerini tuttu, yarışmanın başlamasını bekliyor. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor'un ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
Her yıl ilgiyle izlenen Survivor yarışması için geri sayım başladı. Bu yıl da birbirinden ünlü isimler yarışmada boy gösterecek. Programın ünüler ve gönüllüler kadrso kesin şekilde belli oldu. Yarışma için gün sayılırken net tarihi bilmeyenler "Survivor ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap ararken bir yandan da "Survivor'un ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?" sorusu soruluyor.
SURVIVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek.
SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Uğur Pektaş
Aycan Yanaç
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Perviz Abdullayev
Elif Yıldırım Gören
Barış Murat Yağcı
Tuğba Melis Türk
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Ersin Korkut
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş