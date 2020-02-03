Türkiye'de ilk olarak 22 Mart 2005 yılında ekrana gelen Survivor, 14. sezonuna hazırlanıyor. Yine biribirinden ünlü isimler yarışmada boy gösterecek. Şubat ayı dolayısıyla heyecan iyice artmış durumda... Her sene programı sıkı bir şekilde izleyen vatandaşlar "Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacılar kimler?" sorusunu soruyor.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her sezon Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor yarışması bu yıl da Şubat ayında başlayacak. Survivor 2020 16 Şubat 2020 günü ekrana gelecek.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 Ünlüler takımında bazı isimler açıklandı. İşte merakla araştırılan Survivor 2020 yarışmacılarından birkaçı...

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Tayfun Erdoğan

Sercan Yıldırım