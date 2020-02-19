Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman? Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışı

TV8 kanalı bu yıl Survivor'ın hangi günler yayınlanacağını yayın akışında paylaştı. İlgiyle takip edilen Survivor yarışmasının izleyicisi, bugün Survivor 2020 neden yok merak ediyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüer sezonunun hangi günler yayınlanacağını da öğrenmek isteyen izleyiciler, TV8 yayın akışı 19 Çarşamba listesini incelemek istiyor.

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüer yarışması bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın günü olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. Peki Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2020 yarışması Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

06:00 Oynat Bakalım



07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm



08:00 Gel Konuşalım / Canlı



10:45 Survivor Panorama / Canlı



13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm



16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm



20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm



00:15 Doya Doya Moda



02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz



04:30 Gel Konuşalım