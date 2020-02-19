Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman? Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışı
TV8 kanalının büyük ilgi gören yarışması Survivor 2020 sezonu büyük heyecanla başladı. Her yıl izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Survivor yarışması hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam neden yok? İşte Survivor 2020 hakkında merak edilenler...
TV8 kanalı bu yıl Survivor'ın hangi günler yayınlanacağını yayın akışında paylaştı. İlgiyle takip edilen Survivor yarışmasının izleyicisi, bugün Survivor 2020 neden yok merak ediyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüer sezonunun hangi günler yayınlanacağını da öğrenmek isteyen izleyiciler, TV8 yayın akışı 19 Çarşamba listesini incelemek istiyor.
SURVİVOR NEDEN YOK?
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüer yarışması bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın günü olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. Peki Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor?
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor 2020 yarışması Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Gel Konuşalım / Canlı
10:45 Survivor Panorama / Canlı
13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım