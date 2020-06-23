Survivor Nisa kaç yaşında, kimdir? Survivor Nisa nereli?

Survivor 2020 sezonu Ünlüler - Gönüllüler olarak başladı. Survivor'da şimdilerde son 8 yarışmacı kaldı. Survivor artık Ünlüler - Gönüllüler olarak değil de her hafta oynanan yarışmalar sonrasında birincinin kaptan seçilmesiyle ekibini kendi oluşturuyor. Mavi - Kırmızı takımlar olarak adlandırılan Survivor'da bireysel yarışmalar oynanıyor. Son 8 kişinin finale adım adım yaklaşması izleyenleri meraklandırıyor. Survivor'ın son 8'inde yer alan isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte Nisa Bölükbaşı biyografisi...

SURVİVOR NİSA KAÇ YAŞINDA?

Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998'de doğdu.

SURVİVOR NİSA NERELİ?

Nisa Bölükbaşı Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.