Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Survivor Sercan, Nisa'dan mÄ± hoÅŸlanÄ±yor?

Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? sorusunun cevabÄ± gÃ¼ndemde merak ediliyor. Survivor'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz bÃ¶lÃ¼mlerinde Sercan ve BarÄ±ÅŸ arasÄ±nda bir gerilim yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Sercan kendi sÄ±rrÄ±nÄ±n BarÄ±ÅŸ tarafÄ±ndan karÅŸÄ± takÄ±ma aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. GÃ¼ndemde yer alan iddialara gÃ¶re o sÄ±r ise Sercan'Ä±n Nisa'dan hoÅŸlanmasÄ±ydÄ±. Survivor 40.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda Sercan'Ä±n Nisa'ya aÃ§Ä±k artÄ±rmada yaptÄ±ÄŸÄ± jest ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Peki Nisa ve Sercan sevgili mi?

Magazin gÃ¼ndeminde yer alan iddialara gÃ¶re Sercan, bardaÄŸÄ±na N ve S harflerini kazÄ±dÄ±.

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Survivor 40.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda aÃ§Ä±k arttÄ±rma sÄ±rasÄ±nda Sercanâ€™Ä±n Nisaâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± jest dikkat Ã§ekti.

Â Ä°ÅŸte Survivor 40.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±...

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SURVIVOR NÄ°SA KÄ°MDÄ°R?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doÄŸdu. Daha 3 aylÄ±kken Ã¶nce annesiyle, sonra yalnÄ±z yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±.

6 yaÅŸÄ±ndayken Ã‡ek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takÄ±m iÃ§in yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±, aynÄ± yÄ±l iÃ§inde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak daÄŸlar Prag'dan uzak olduÄŸu iÃ§in bu teklifi reddetmek zorunda kaldÄ±.

8 yaÅŸÄ±nda profesyonel olarak tenis, single ve Ã§iftler oynamaya baÅŸlayan Nisa, Prag Tenis KulÃ¼bÃ¼ Cibulka'da 15 yÄ±l performans sergiledi. 15 yaÅŸÄ±ndayken yÃ¼zmeyi bÄ±rakÄ±p yÃ¼zme hocasÄ± oldu fakat yaÅŸamak iÃ§in takÄ±m sporuna ihtiyacÄ± vardÄ± ve bu yÃ¼zden voleybol oynamaya baÅŸladÄ±. Neredeyse takÄ±mÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde yoluna devam ederken, 2018'de Ã‡ek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlÄ±k okumaya baÅŸlayan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, bu yÃ¼zden voleybolu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ± ÅŸimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kÄ±ÅŸ ve yaz patenine devam ediyor.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KÄ°MDÄ°R?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doÄŸdu. 7 yaÅŸÄ±nda Bursaspor altyapÄ±sÄ±nda futbola adÄ±m atan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2006 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda dÃ¼zenlenen Pepsi Cup TurnuvasÄ±'nda 'En deÄŸerli oyuncu' seÃ§ilerek dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.

2008-2009 yÄ±lÄ±nda kariyer patlamasÄ± yaÅŸayan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bursaspor'da bir de ÅŸampiyonluk yaÅŸamasÄ±yla birlikte 2011 yÄ±lÄ±nda Galatasaray'a transfer olmuÅŸ, sonrasÄ±nda Sivasspor, ÅžanlÄ±urfaspor, Bursaspor, BalÄ±kesirspor, Giresunspor formalarÄ± giymiÅŸtir.