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14.03.2020 - 10:51 |

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (13 Mart)

Survivor'ın 18. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dün akşam yarışmacılar erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmada bir takım ödüle ulaştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (13 Mart)

 

Surivvor'da heyecan devam ediyor. Dün akşam yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler erzak oyununa çıktı. Dünkü bölümü kaçıranlar şimdi Survivor ödül oyununu kim kazandı? diye soruyor.

ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunu kazanan takım, kişi başına beş patates ve yeşil mercimek alacaktı. Parkurda kıyasıya bir mücadele vardı. Oyuna Ünlüler takımı hızlı başladı ve öyle de bitirdi. Ünlüler 10'a 6 yarışmadan galip ayrıldı.

ACUN ABİ İLE KAPIŞIRIM

Survivor'a damga vuran ünlü oyuncu Ersin Korkut adından söz ettirmeye devam ederken dünkü erzak oyununda Oyunu kazanıp takımına bir puan kazandıran Ünlülerden Ersin, "Acun abi ile kapışırım" diyerek Acun Ilıcalı'ya meydan okudu.

GÖNÜLLÜLER ZİYAFET ÇEKTİ

Erzak oyunu sonrasında ise Ünlüler ile Gönüllüler takımı, Anlat Bakalım oyunu çıktılar.Bu eğlenceli oyundan galip çıkan taraf Gönüllüler olunca ziyafet çektiler. 

 

 

 

Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındıIrak'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.
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