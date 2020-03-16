16.03.2020 - 23:23 |
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı?
Survivor'da bu akşam iki ödül oyunu oynandı. 21. bölümde ilk ödül çikolata ikinci oyun ise köfte-patates içindi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı?
Survivor'ın 21. bölümü ekrana geldi. Survivor son bölümde iki takım bugün iki ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Şimdi oyunları hangi takımın kazandığı merak ediliyor.
SURVIVOR ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu işi en iyi yapan takım Ünlüler olunca galibiyeti aldılar.
KÖFTE-PATATES ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyununda ikinci oyun köfte-patates içindi. Yarışmacılar zorlu parkuru geçip ellerindeki diskleri başarı şekilde basket atmaya çalıştılar. İki takım da kıran kırana bir mücadele sergiledi. Kazanan takım yine Ünlüler oldu.
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