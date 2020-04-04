Survivor Sercan Yıldırım kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Sercan Yıldırım'ın biyografisi

Survivor'da yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. Galatasaray ve Bursaspor gibi birçok takımda oynayan Sercan Yıldırım, Survivor'ın Ünlüler takımında yarışıyor. Survivor'da yarışan Sercan'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir,hangi takımlarda oynadı?

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.