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10.04.2020 - 23:52 |

Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar araba ödülü için mücadele verdi. Son bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı? sorusu gündem oldu.

Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı?

Surivor'ın 42. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Surivor son bölümde yarışmacılar ilk olarak erzak oyunu için parkura çıkarken daha sonra araba ödülü için yarışmacılar ter döktü. Peki, Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Skoda Karoq araba ödülü için kadınlar ve erkekler kendi aralarında yarıştı. Kadınlarda arabayı kazanan isim Elif oldu. Erkeklerde ise Mert arabanın sahibi oldu.

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