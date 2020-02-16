Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Tayfun Erdoğan kaç yaşında? Kimin oğlu?

Survivor 2020 bu akşam izleyici karşısına çıkacak. TV8'de yayınlanacak olan Survivor'ın yarışmacıları merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor yarışmacıları oldukça merak ediliyor. Zor şartlar altında mücadele edecek Survivor yarışmacıları arasında şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'da yer alıyor. Peki Survivor Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tayfun Erdoğan hakkında bilinenler...

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.