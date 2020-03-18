Survivor Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Tayfun elendi mi?

Survivor 2020 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan'ın hayatı merak ediliyor. Survivor izleyicisi tarafından araştırılan Survivor Tayfun kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler...



SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bisaş İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Survivor Tayfun, liseye Bursa Hasan Ali Yücel Lisesi'nde devam etti.

Uludağ Üniversitesi İşletme Önlisans mezunu Tayfun Erdoğan, Bursaspor alt yapısında futbol ile yakınlaştığını söylüyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor.





SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda ediyor. Bu hafta en çok sms alan yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can oldu. Nisa Bölükbaşı eleme adayı olarak Tayfun'un ismini söylerken, Cemal Can ise Ceyhun'un eleme adayı olması yönünde kararını bildirirken son eleme adayını da Yunus Emre açıkladı ve bu isim de Evrim oldu.



Böylelikle eleme adayları Tayfun, Ceyhun ve Evrim oldu. Bu isimlerin arasından Survivor’a veda eden isim ise Tayfun oldu...