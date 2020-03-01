Survivor Tayfun kimdir, yaşı kaç? Gönüllüler takımı yarışacısı Survivor Tayfun'un babası kim?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2020 sezonu için heyecan devam ediyor. Survivor yarışmasında her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmacıları çok konuşuluyor. En çok konuşulan isimler arasında yer alan Survivor Tayfun kimdir? Survivor Tayfun nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Tayfun Erdoğan biyografisi...

SURVİVOR TAYFUN KİMDİR?

Ünlü sanatçı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.