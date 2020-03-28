Survivor'da heyecan devam ediyor. Dün akşam iki takım erzak oyununda karşı karşıya geldi. Yine Ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücade etti. Daha sonra ise Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir isim transfer oldu. Survivor Ünlüler'den Gönüllüler'e kim geçti? Survivor'da erzak oyununu kim kazandı?

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam Erzak oyununda Ünlüler ve Gönüllüler nohut, domates, patates, havuç ve yağ için mücadele verdiler. Oyun sonunda gülen taraf Ünlüler oldu.

ÜNLÜLER'DEN GÖNÜLLÜLER'E GEÇEN İSİM KİM?

Survivor 29. bölümde Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir isim transfer oldu. Bu isim kendi isteğiyle Barış oldu.

MERYEM DİSKALİFİYE OLDU!

Survivor'da bir diskalifiye daha yaşandı. Acun Ilıcalı "“Meryem sakatlığı yüzünden Survivor’a devam edemeyecek. Açıkçası çok önemli bir yarışmacıydı. Bence Gönüllüler takımı için kırılma anıydı. Çünkü sakatlık öncesi çok sayı alan bir yarışmacıydı ve Meryem sakatlanınca sizin mağlubiyet seriniz başladı.” diye belirtti.