Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz kaç yaşında? Nereli, mesleği nedir?

Survivor 2020 yarışmacıları izleyeciler tarafından merakla araştırılıyor. TV8 kanalının sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020 hakkında detayları paylaşmaya devam ediyor. Sosyal Medya hesabı üzerinden Survivor yarışmacılarının isimlerini açıklayan Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un da Survivor 2020'de mücadele edeceğini duyurdu. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında? Yasin Obuz nereli?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.